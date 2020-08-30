【租樓攻略】入伙盤壓境　覓筍租先鎖定三大區域　最平一萬有找

向來新盤入伙，均會在短期內提供大量的租盤盤源，租金隨之而受壓，叫租往往會較同區二手市價低半成至一成，加上競爭大，較容易「鋤價」，新樓已有齊基本傢電裝修，可即租即住，一般又設會所配套，是不少準租客覓「平靚正」租盤的黃金機會。

今年第三季為新盤入伙的高峰期，單是7月至8月，市場已有至少8個新盤啟動收樓，其中，三個入伙「重災區」，包括將軍澳日出康城、西南九龍及屯門。

ＭALIBU放租盤逾240個

屬近年新樓供應重鎮的日出康城，繼晉海後，ＭALIBU於7月底正式收樓，全盤共有1,600伙，經過近一個月的交樓程序，業主陸續完成收樓，現累積放租盤大約240多個，月租最平一伙屬3B座中低層E單位，面積368平方呎，叫租1.45萬元起，呎租39元。

中原地產高級分區營業董事伍錦基指，ＭALIBU至今已錄得逾142宗的租賃成交，即平均一日四單，吸納速度快，普遍成交呎租由30至38元不等。

匯璽III入場月租1.68萬起

至於九龍市區唯一大型入伙盤為匯璽III，8月初收樓，連同屋苑其他期數，至今整體累錄115宗租務成交，成交呎租介乎44元至58元不等，個別一房呎租超過60元。最新一宗成交為3座低層C室，以3.4萬元租出，面積898平方呎，呎租近38元。

位於南昌站上蓋的匯璽分三期發展，合共提供3,414伙，於2018年底開始分階段入伙，匯璽III是最近期收樓，佔1,172伙，有現有近300個放租盤，佔近半數屬於一房戶型，入場月租約1.68萬元起，呎租貼近50元。

預算不足一萬可租屯門

其餘的入伙盤集中新界區，其中又以屯門區供應最多、入場門檻最低，包括御半山、御半山II期、弦海及上源，三盤合共提供逾2,540伙。

祥益地產高級區域經理黃慶德指，御半山II 9月才正式收樓，現以御半山I 的租盤量供應較多，有60個放租，入場月租1.28萬元，屬312平方呎戶一房；另弦海及上源於上兩周開始收樓，部分業主未取匙，故暫時有約30及15個，弦海入場租金8,500元，屬162平方呎開放式戶型，料平絕同區。

踏入9月份，將有港島唯一供應北角維峯‧浚匯，提供216伙，現有約2至3個放租盤，入場月租2萬元起。另元朗尚悅第五期（504伙）、馬鞍山峻源(148伙)亦相繼入伙。