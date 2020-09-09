美聯下調一手成交量預測　料全年僅1.5萬伙

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，年初曾預計今年全年一手成交宗數達約1.8萬伙，不過由於第三季發展商推盤步伐放緩，加上目前政府賣地速度慢，料短期內未必有太多一手盤推出，因此下調預測數字至全年約1.5萬伙，減少3,000伙或16.7%，該數字也將較去年全年新盤成交量少兩成。

二手市場方面，他認為目前各區交投量出現明顯回升，個別大型屋苑錄得逾百宗成交，不過樓價走勢依然視乎新冠疫情走勢。

劉氏又指出，自2018年至今，受中美貿易戰、社會事件、以及新冠肺炎打擊下，樓價反覆波動。反觀今年樓價波幅明顯較過去兩年細，本年迄今最高與最低相差不足5%。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，截至9月7日計，今年全港售出約45伙逾億元新盤單位，以港島區最多，售出17伙，比起九龍區15伙及新界區13伙更高。

他又指出，不少港島區豪宅新盤目前已準備好在第四季推出市場，該行也接獲個別內地客查詢，但部分發展商仍在等待正式通關後才推盤。市場憧憬疫情進一步緩和後，「北水」重投樓市。

李氏又指出，綜合該行及土地註冊處數據，以宗數計算，今年上半年內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於本港樓市逾億元住宅註冊量比率約30.3%，雖未及去年下半年約38.8%，但已高於去年同期約28%。若以金額計算，上半年內地買家佔比為34%，較去年同期約25%高出約9個百分點。