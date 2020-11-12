香港中旅社接貨　1.83億買葵涌甲廈K83三層蝕讓單位連10個車位

新冠肺炎肆虐，接近一年的封關措施，對香港投資物業市場帶來衝擊。不過部分在香港營運多時的中資機構，則趁低吸納寫字樓物業。利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事文啟軒表示，香港中旅社或有關人士，於8月份以約1.833億元購入葵涌大連排道83號甲級商廈K83的20樓至22樓頂層，合共3層樓面，面積15,276平方呎，連同10個車位。

葵涌大連排道83號甲級商廈K83。

連稅實蝕近億元

上述物業原由華南城（1668）創辦人梁滿林透過REDHILL TOP LIMITED持有，於2018年6月以約2.354億元購入，另外再購入該廈地庫1層的10個車位，每個成交價250萬元，合共2,500萬元。換言之，梁滿林以2.6億元購入3層樓面及10個車位。連同涉及的雙倍從價印花稅8.5%，入市總成本高達約2.828億元。

以此計算，上述3層寫字樓連同該批車位，兩年間帳面跌價約7,700萬元或約30%，連同當時入市繳付的稅款，蝕讓幅度更高達35%或9,956.7萬元。

業主公司董事更換為香港中旅社職員

而翻查土地及公司註冊處資料，持有該物業的REDHILL TOP LIMITED，公司董事最新已更換為林紫瑾及李春意。林紫瑾為香港中旅社證件業務部職員。