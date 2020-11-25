多圖｜海天晉頂層銀主盤3150萬沽　四年升值4%跑輸大市

本月中旬，將軍澳南連環爆出4間特色單位銀主盤，其中一伙海天晉頂層特色戶，新近以3,150萬元沽出，成交價較四年前購入價僅升4%，跑輸同屋苑及周邊屋苑升幅。

中原地產分行高級分區營業董事伍錦基表示，海天晉3座頂層A室銀主盤，實用面積1,115平方呎，間隔四房一套，連461平方呎平台，並設有樓梯前往1,060平方呎天台，享開揚海景，新近以3,150萬元易手，與銀主叫價相若，成交呎價約28,251元。

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曾承做二按及三按 終淪為銀主

伍錦基指出，原業主於2016年以3,025.56萬元購入上址單位，即是次成交，單位帳面升值約124.44萬元，升幅僅約4.1%，比較同屋苑或周邊屋苑同期單位普遍升幅約兩至三成，明顯大落後。資料顯示，該單位在2018年7月及8月分別承做二按及三按，二按涉及金額高達850萬元。

撇除上述單位，將軍南尚有三伙特色單位銀主盤，叫價合共涉逾1.2億元。

皓畋兩房業主蝕近240萬

另一邊廂，有市場消息透露，何文田皓畋再錄蝕讓個案，屋苑7座中層C室，實用面積679平方呎，兩房連書房間隔，去年5月叫價2,050萬元，累減650萬元，新近以1,400萬元易手。原業主於2017年11月以約1,564萬元買入上址，持貨三年帳面貶值約164萬元，若連同稅項及雜費，料實際蝕近240萬元。

雅居樂陳卓賢4350萬沽何文田豪宅

另外，據土地註冊處資料，何文田山1號中層A室，以4,350萬元沽出。單位原業主為內房雅居樂（3383）副主席陳卓賢及其妻子鄭惠琼，於2006年以2,243萬元購入上址。

不過陳卓賢在2017年「甩名」，單位由其妻子繼續持有。該單位實用面積1,481平方呎，成交呎價29,372元。新成交價較14年前購入價升值94%。