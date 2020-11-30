跌幅收窄│10月整體甲廈平均租金近60元　按月微跌1%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，香港各主要商業區甲級寫字樓市場租金輕微下滑，10月整體市場租金為59.9元，按月下跌1%。

該行指出，由於上月本港疫情相對受控，上月寫字樓租金跌幅較過去數個季度有所收窄。中環、灣仔/銅鑼灣及尖沙咀等核心商業區的寫字樓租金跌幅，較港島東及九龍東等非核心市場大。

但由於經濟持續放緩，部分租戶關閉香港辦公室或縮減其規模，令10月整體甲級寫字樓市場錄得負308,600平方呎淨吸納量。

整體甲廈空置率8.6% 按月增0.3個百分點

主要商業區空置量有所上升，截至10月底，整體甲廈空置率升至8.6%，按月增加0.3個百分點。其中中環空置率升至6.9%，按月增加0.1個百分點，區內投資管理公司太盟投資集團遷離中環友邦金融中心，騰空的樓面已重投市場，該行則遷至灣仔太古廣場三座。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，在市況欠明朗時，租戶傾向於靈活的租賃方案，因此越來越多靈活辦公空間營運商開設新中心。由於過去數月本港第三波疫情緩和，租賃成交宗數較過去數月有所增加，而大多數錄得的成交均為小型單位。