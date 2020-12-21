買家曝光｜中資高迪安集團顧文元　斥2.37億購遠東金融中心低層

寫字樓資產價格低殘，吸引中資財團斥資逾億元吸納。早前有市場消息透露，由日資公司持有的金鐘遠東金融中心4樓全層，以2.376億元易手，成交呎價僅約2.2萬元，創下該廈過去8年新低紀錄。據土地註冊處資料，上述物業新買家為中資高迪安集團董事長顧文元及有關人士。

資料顯示，上述物業在11月24日易手，成交價2.376億元，新買家為GOLD JOY GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事包括顧文元（KOU, MAN YUEN）及顧碧華（KU, PIK WAH）。

去年斥8600萬購中半山地利根德閣豪宅

據悉，顧文元為中資高迪安集團董事長。顧文元近年在香港亦有入市舉動，如在2019年11月，以8,600萬元購入中半山地利根德閣一個面積2,429平方呎的中層戶，成交呎價35,406元。

翻查資料，高迪安集團在1997年成立，業務涉足地產、教育、珠寶、金融、健康、旅遊及互聯網等。該公司在港辦公室位於金鐘美國銀行中心中層，據悉為自置物業。

撤辣前入市 需支付約2020萬辣稅

由於是次購入上述遠東金融中心物業時，政府尚未落實撤銷非住宅物業的雙倍印花稅，故顧文元是次入市需付樓價8.5%的稅款，涉2,019.6萬元。

上述寫字樓物業面積約10,800平方呎，成交呎價約2.2萬元，創8年低位。物業由三菱日聯租賃（香港）有限公司於1985年買入，當時購入價約2,594.3萬元。

成交呎價2.2萬 較同廈高位累挫64%

事實上，過去數年商廈市場投資氣氛熾熱，遠東金融中心在2018年高峰期，曾錄得一宗超高價買賣，有高層全層樓面以6.6億元易手，成交呎價高達61,111元，為目前全港寫字樓第二高紀錄。以高峰期相比，最新成交個案呎價大幅下跌64%。