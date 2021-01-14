世邦魏理仕：料今年核心區甲廈街舖租金再跌逾5%

世邦魏理仕表示，過去兩年香港經濟及房地產市場受到中美貿易糾紛、本地社會衝突及環球新冠肺炎疫情嚴重影響，經歷了自2009年以來最長的衰退。不過，預計疫苗接種計劃推出後，疫情將受到控制，跨境人流漸恢復，市場重拾營商信心，料各核心區的甲級寫字樓租金今年僅再跌5%，年內購物區街舖的租金跌幅亦會較去年溫和，料跌5％至10%。

空置樓面達800萬呎 近廿年新高

世邦魏理仕香港顧問及交易服務－寫字樓部執行董事駱應銘表示，甲廈租賃活動於去年第四季進一步減弱，全年錄得高達220萬平方呎的負吸納量，為有紀錄以來最大收縮。截至去年第四季，整體甲廈空置率高達9.9%，創2009年第二季以來最高，期內空置寫字樓面積高達800萬平方呎，為1999年12月以來的新高。

租務活動減少下，去年全年整體甲廈租金按年回落17.4%，而中環租金則挫19.9%，跑輸大市。該行料，若疫情受控兼跨境出行限制取消，中資企業有機會較活躍地尋找寫字樓。

左起： 世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平、香港顧問及交易服務寫字樓部執行董事駱應銘、香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩、香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷、香港顧問及交易服務商舖部資深董事溫運強，及香港顧問及交易服務工業及物流部資深董事黎尚文。

去年舖租27% 歷來最大年度跌幅

商舖方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務－商舖部資深董事溫運強指出，去年外遊限制和更嚴格的社交距離措施，繼續困擾本港零售及餐飲業界，市場充斥短租個案，一線街道空置率為15.7%。

同時，去年全年整體街舖租金跌幅達27.2%，是有紀錄以來最大的年度跌幅。商場業主透過提供市場營銷和其他促銷活動以支持租戶，商場整體租金相對平穩，全年跌幅僅為5.6%。溫氏預計，2021年上半年的零售租賃需求將仍然有限，主要零售核心區的街舖空置率仍需維持一段較長時間。

大額投資物業買賣方面，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷預計，政府「撤辣」將刺激投資市場，入市門檻降低後，預期銀碼較小的成交活動會相對活躍。