半數捧蛋｜五十大甲廈去年僅錄75宗買賣　按年挫43%

受到疫症打擊，與經濟表現關係密切的寫字樓市場受到影響，去年全年交投顯著下滑。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，2020年五十大甲廈合共僅錄得75宗買賣，較2019年的133宗按年大跌逾43%，當中約25幢甲廈項目全年更錄得零成交，屬近年首見。上述涉及的75宗甲廈成交個案，成交面積僅餘29.7萬平方呎，按年急挫44.5%。

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據。

去年的成交量主要集中於九龍區，全年錄得43宗，涉及約19.3萬平方呎，惟宗數按年仍跌42.7%，至於港島及新界分別錄得21宗及11宗買賣，全年按年分別跌57.1%及上升22.2%。新界區逆市錄得上升，主要因為沙田石門京瑞廣場去年連錄8宗買賣，較2019年的5宗增加。

25座甲廈去年零成交

去年全年錄得零成交的25座甲廈，不乏核心區指標項目，包括中環皇后大道中九號、環球大廈及灣仔會展廣場辦公大樓等。

此外，單計2020年12月份，五十大甲廈合共僅錄得3宗買賣，創去年3月份後的新低紀錄，惟上月成交量大跌，主要原因是與新世界（0017）旗下長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓新盤項目，吸去大量市場客源，令五十大甲廈交投冰封。

工商撤辣後 料年內寫字樓成交量彈升

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，疫情持續已經一年，中港兩地一直未能通關，令到交投一直低迷，但隨著踏入去年底，疫苗研發終於有進展，加上政府撤回非住宅物業的雙倍印花稅，為寫字樓市場帶來一點好消息，預期今年寫字樓的成交量將會有所彈升。

去年全年錄4226宗工商舖買賣 創19年新低

至於工商舖各類物業合計，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，2020全年累計共錄得約4,226宗工商舖買賣個案，創2001年後新低，涉及總成交金額約771.65億元，對比2019年分別下跌約13%及32%。