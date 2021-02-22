單位直擊｜大埔富亨邨海景戶160萬開拍　低市價50%有三大原因

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-22 15:31

樓市乍旺，有另類盤源趁機求售。大埔富亨邨一伙海景公屋單位，過去半年放售一直未獲承接，新近透過拍賣行推出市場，開價160萬元（未補價），呎價不足3,300元，大幅低市價五成。單位以「超低價」推出，除因為曾發生跳樓事故外，更曾被數度加按，淪為銀主盤。

上述單位為大埔富亨邨第6座亨翠樓極高層17室，實用面積485平方呎，設三間房間，由法院頒令拍賣，現況交吉，將於明日（23日）透過環亞拍賣推出拍賣，開價僅160萬元，呎價約3,299元。從照片所見，單位內部欠缺裝修，廚廁亦甚為殘舊。

↓富亨邨事故單位直擊↓

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翻查土地註冊處資料，原業主在2000年透過聯名形式以22.62萬元購入上址。不過，直至2004年7月女業主從上述單位高處躍下，土地註冊處上亦已登記死亡證，顯示該宗跳樓事故。

業主曾加按物業 單筆借140萬

至於單位的另一名業主則在2017年起多次把單位抵押向財務機構借錢，其中，2017年11月兩度貸款，分別涉及金額高達140萬及30萬元，而在2018年8月則向另一財務機構借款15萬元，單位終淪為銀主盤。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，上述單位早在去年7月由銀主推出拍賣，開價235萬元，不過隨後多次拍賣一直未獲承接，最終需大幅劈至160萬元推出拍賣，減幅高達32%。

去年7月曾推出拍賣 開價235萬

他又指出，該單位由於位處極高層，因此享有開揚景觀，座向東南方，可望大埔吐露港海景。若撇除事故及銀主盤等因素，是次開價較同類型的正常單位市值，低近五成。

翻查資料，去年12月富亨邨第8座亨榮樓一個面積相同的極高層16室，第二市場成交價為310萬元，呎價6,392元。去年6月份，該屋邨第6座亨翠樓的低層17室，面積同樣為485平方呎，第二市場成交價也要270萬元，呎價約5,567元。