富豪花園「沙士貨」480萬沽 九個月劈足120萬 上手賺近四球離場
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，但有長情業主上手持貨21年轉手，仍然大逾三球離場。沙田富豪花園兩房「沙士貨」放盤9個月累減120萬元，但仍以480萬元沽出，單位期內升值3.4倍。
放盤九個月劈足120萬
世紀21分行經理楊麗娟表示，是次成交為沙田富豪花園帝皇閣I座中層A室，實用面積465平方呎，屬兩房廳間隔，座向西北望河景。
單位最初以600萬元叫價放盤，單位新近以480萬元成交，呎價10,323元。換言之，單位放盤9個月累減120萬元或20%沽出。
較兩年半前同類賣平185萬
參考同類成交單位為I座中層A室，實用面積相同，較今次成交單位高5層，於2022年2月初以665萬元沽出，反映同類中層造價較兩年半前賣平185萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為518萬元，而恒生估價則為485萬元。即最新成交價較估價低1%至7.3%。
上手持貨21年 帳賺372萬
據知，原業主於2003年10月以108萬元買入，持貨至今近21年，是次轉手帳面大賺372萬元，單位期內升值3.4倍。
南區松苑豪宅5700萬蝕沽 呎價重回13年前 業主勁蝕過千萬走何文田名鑽下周一招標推6伙 戶型涵蓋兩、三房 11月30日截標一樂燒鵝16萬續租中環街舖、加租15% 老闆娘早前霸氣言論惹熱議8月累積貨尾量按月微跌約1% 美聯指「去貨多過入貨」