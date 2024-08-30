富豪花園「沙士貨」480萬沽　九個月劈足120萬　上手賺近四球離場

二手市場疲弱，但有長情業主上手持貨21年轉手，仍然大逾三球離場。沙田富豪花園兩房「沙士貨」放盤9個月累減120萬元，但仍以480萬元沽出，單位期內升值3.4倍。



放盤九個月劈足120萬

世紀21分行經理楊麗娟表示，是次成交為沙田富豪花園帝皇閣I座中層A室，實用面積465平方呎，屬兩房廳間隔，座向西北望河景。

單位最初以600萬元叫價放盤，單位新近以480萬元成交，呎價10,323元。換言之，單位放盤9個月累減120萬元或20%沽出。

沙田富豪花園。

較兩年半前同類賣平185萬

參考同類成交單位為I座中層A室，實用面積相同，較今次成交單位高5層，於2022年2月初以665萬元沽出，反映同類中層造價較兩年半前賣平185萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為518萬元，而恒生估價則為485萬元。即最新成交價較估價低1%至7.3%。

上手持貨21年 帳賺372萬

據知，原業主於2003年10月以108萬元買入，持貨至今近21年，是次轉手帳面大賺372萬元，單位期內升值3.4倍。