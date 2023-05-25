沙田富豪花園殘裝河景戶淪銀主盤　428萬沽、呎價僅9200元｜多相

沙田老牌屋苑錄得銀主盤成交個案。沙田富豪花園一伙兩房戶早前淪為銀主盤，日前透過私人拍賣行推出，開價395萬元，最終搶高至428萬元沽出，成交呎價僅約9,204元。



上述單位為沙田富豪花園文禧閣極低層B室，由忠誠拍賣推出，實用面積465平方呎，屬兩房間隔，內籠殘舊，外望開揚城門河，開價395萬元開拍，吸引三組客人競投，最終搶高33萬元，成交價428萬元，呎價9,204元。該單位網上估價約552萬元，最終成交價較估價低124萬元。

據了解，原業主早於2008年以約168萬元購入單位，不過在2013年後多次向不同財務公司加按貸款，單位最終淪為銀主盤。

↓富豪花園文禧閣極低層B室↓

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賣平兩球 上月同類戶型成交價近624萬

翻查成交紀錄，4月份亦有同類戶型易手，如實用面積465平方呎的富豪花園文禧閣中層A室，成交價約623.8萬元，呎價高達13,415元。反映上述拍賣沽出的極低層銀主盤，較上月同屋苑同類戶型，賣平接近「兩球」。

今年富豪花園大部份成交呎價介乎1萬至1.3萬元，不過亦有部份低層戶成交呎價低至約9,600元。