遲買執平貨？粉嶺牽晴間二房420萬沽 樓價兩年蒸發10%｜多圖
撰文：李煥好
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近年樓市下行，不少持貨年期較短的業主必需蝕讓離場。粉嶺牽晴間一伙兩房單位，最新以420萬元沽出，呎價10,909元。原業主於2023年買入單位，持貨僅2年，帳面慘蝕48萬元離場。
中原地產粉嶺帝庭軒分行高級分行經理麥偉成表示，上述成交單位為牽晴間11座中層D室，實用面積385平方呎，屬兩房間隔。
↓↓牽晴間11座中層D室↓↓
成交呎價10909元
據悉，新買家為內地專才，為方便小朋友上學，購入單位自用。而原業主開價約450萬元，雙方議價後以420萬元易手，累減約6.7%，呎價10,909元。翻查資料，截至今日（14日）屋苑年內共錄得5宗二手買賣成交，其中3宗為蝕讓個案，佔約六成。
兩年帳蝕48萬元
另外，原業主於2023年以468萬元買入單位，持貨短約兩年，現轉手帳面需蝕48萬元離場，單位期內貶值10.3%。麥偉成補充，近日節日氣氛陸續散去，入市氣氛明顯提升。粉嶺及上水區本月暫錄約20宗成交，其中牽晴間本月暫錄2宗成交。
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