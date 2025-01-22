跌市買得太早 持貨兩年即蝕5%離場 粉嶺牽晴間3房七球沽｜多圖
撰文：李煥好
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農曆新年氣氛漸濃，二手樓市轉淡。粉嶺牽晴間一伙三房戶獲換樓客垂青，最新以700萬元沽出，呎價11,041元。值得留意，原業主於兩年前才斥資740萬元買入該單位，即持貨僅僅兩年已帳面貶值5.4%。代理指，區內二手交投按月仍跌一成。
中原地產分行經理蔡天賜表示，上述成交單位為粉嶺牽晴間8座中層G室，實用面積634平方呎，屬三房連套房間隔。
↓↓牽晴間8座中層G室↓↓
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據悉，原業主叫價約780萬元，而新買家為換樓客，見單位間隔合用，即決定入市，議價後以700萬元承接單位，呎價11,041元。蔡天賜補充，粉嶺上水區本月暫錄約42宗二手成交，按月跌約10%，而粉嶺牽晴間本月暫錄2宗成交。
兩年帳蝕40萬元
翻查資料，原業主則於2023年以740萬元購入上址，持貨約2年，現轉手帳面蝕40萬元離場，單位期內貶值5.4%。
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