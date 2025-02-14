屯門滿名山洋房撻大訂　買家採先住後付　3年半後棄輸訂金1294萬

嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山錄得一宗撻大訂，買家三年半前當時採用「先住後付」計劃，以8,631萬元買入屋苑洋房，但三年半後終止買賣，料損失大訂，涉及樓價15%或逾1,294萬元。



據成交紀錄冊顯示，上述個案為名庭H8號洋房，實用面積2,877平方呎，連2,749平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，屬四房間隔。

原於2021年8月以8,631萬元沽出，呎價約3萬元。獲發展高提供購一個住宅停車位權、認購住宅停車位現金回贈。

嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山。

3年半後棄輸逾1294萬

另外，買家採「提早佔用及延期成交」（先住後付），即在向發展商繳付不少於樓價10%，即可提前選擇入住，並每年向發展商支付租金。

不過，該名買家於三年半後棄購，料買家已棄購，料終最終遭發展商殺訂15%，料涉及1,294.65萬元。