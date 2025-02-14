新世界北角皇都明日首輪開賣168伙　累收7800票、超額認購45倍

新世界（0017）旗下北角新盤皇都將於明日（15日）展開首輪銷售168伙。該盤今日（14日）下午2時截票，項目已累收逾7,800票，按首輪銷售168伙數計，超額認購逾45倍，創今年新盤收票新高記錄。



銷售安排方面，新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目明日首輪推售價單168伙，包括44伙一房、122伙兩房及2伙三房，面積介乎321至726平方呎。

該批單位價單定價776.4萬至2614.4萬元，價單呎價21,652至 36,011元。若扣除最高22%折扣，折實售價605.5萬至2039.2萬元，折實呎價16,888至28,088萬元。

左四，新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣。（發展商提供）

買家將分四組作銷售

而明日將分為X、S、A及B組銷售，X組為招標買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙； S組買家最少購買3伙，最多可購9伙； A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙。