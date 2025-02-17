恒地Belgravia Place II涉248伙　最細224呎平台戶　預告市價賣樓

恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目第二期Belgravia Place II 今日（17日）上樓書，涉及248伙，最細一伙224平方呎一房連平台。發展商表示，最快周內開放示範單位，本月內推出應市，預告會以市價賣樓。



全盤248伙 設2伙連頂層特色戶

項目提供248伙，標準樓層一梯10伙，共用三部升降機，全盤單位實用面積由224平方呎至807平方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中有2伙連頂層特色戶。

當中一房涉75伙、實用面積由224平方呎至299平方呎；兩房涉佔99伙、實用面積由312平方呎至385平方呎；三房涉佔72伙、實用面積由436平方呎至518平方呎；四房涉佔1伙、實用面積由807平方呎。

恒Belgravia Place II涉248伙。

最細224平方呎一房連平台

當中最細單位為2樓7室，實用面積224平方呎，屬一房間隔連62平方呎平台。而最大的單位為30樓1室，實用面積807平方呎，屬四房套連儲物室間隔，連585平方呎平台。

標準樓層一梯10伙，共用三部升降機。

設2萬平方呎會所、近30項設施

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民亦對本港未來樓市感樂觀，又冀財政預算案可推措施協助來港專才及海外學生。

另外，項目又設2萬平方呎會所Club Belgravia，有近30項設施，包括約55米長室外游泳池，宴會廳等。

恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目第二期Belgravia Place II 今日（17日）上樓書。