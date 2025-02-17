將軍澳近鐵居屋英明苑兩房380萬沽　持貨8年帳面蝕讓35萬

撰文：蔡偉南
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將軍澳近鐵居屋英明苑，一伙兩房戶以自由市場380萬元易手，原業主持貨不足8年，帳面需蝕讓35萬元離場。

中原地產將軍澳高級分行經理關偉豪表示，將軍澳英明苑錄本月首宗交投，單位為C座中層8室，實用面積401平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向南方，望內園景致，原先叫價430萬元，最新降價50萬元或12%，於自由市場以380萬元易手，折合實用呎價9476元。

新買家為同區家庭客，鍾情屋苑鄰近家人，而且單位擁裝修，趁減息時機到，立即決定買樓自用。

2017年買入價415萬

據了解，原業主於2017年5月以約415萬元購入單位，當時單位已補地價，持貨不足8年，現沽出單位賬面需蝕讓35萬元離場，蝕幅約8.4%。

英明苑於1989年入伙，共有5座，提供1750個單位。英明苑交通便利，鄰近港鐵寶琳站，步程不足5分鐘。

將軍澳英明苑距離港鐵寶琳站不足5分鐘步程。（網上圖片）
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