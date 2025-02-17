電子支付平台創辦人2.5億沽觀塘Capella HTR　持貨14年蒸發3350萬

二手市場疲弱，觀塘有全幢工廈新近以2.525億沽，造價較4個半月前叫價低27%。如以2011年2.86億元買入價計，原業主持貨14年轉手帳面更蒸發3,350萬元。至於，原業主為本地電子錢包和支付平台「銀傳」創辦人之一的劉曉黎。



觀塘全幢工廈2.525億沽 較4個半月前叫價低27%

據資料指，是次成交為觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈，上月以登記2.525億元成交。原業主在去年10月以3.48億元叫價放售，終獲新買家以「Crown Trade Limited」公司名入市，造價較約4個半月前叫價低9,550萬元或27%。

5D Pay屬本地電子錢包和支付平台「銀傳」提供。

原業主為本地電子錢包和支付平台創辦人

至於，原業主以「嘉權國際有限公司」公司名入市，其董事為香港電子錢包和支付平台「銀傳銀傳集團有限公司」聯合創辦人兼執行董事劉曉黎（LIU, SHAO LI）及相關人士，於2011年以2.86億元購入，持貨至今14年，是次轉手帳面蒸發3,350萬元或11.7%。

樓高15層 地盤面積一萬呎

Capella HTR屬15層的全幢工廈，地盤面積約10,000平方呎，總建築面積約109,974平方呎，物業設有地下停車場，無需使用汽車升降機可直達泊車樓層。另設有戶外空中花園。