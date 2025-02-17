業主、買家不在港　揀外地簽約成交　378萬沽第一城兩房｜多圖

二手市場疲弱，沙田第一城有兩房新近以至378萬元沽，據知由於原業主及新買家都不在港，最終在外地簽約成交單位。原業主持貨18年轉手帳面獲利260萬元離場。



中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為沙田第一城44座中層H室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔，坐向西南，外望樓景。 原業主於2024年12月以約418萬元叫價放盤，事隔約兩個月單位新近減價40萬元至378萬元沽貨，呎價12,434元。

↓↓沙田第一城44座中層H室↓↓

業主、買家不在港 在外地簽約

代理透露，由於業主及買家均不在港，所以雙方在外地簽約。參考對上同類型成交為43座中層C室，實用面積相同，於2月400萬元沽出，呎價13,158元。

據知，原業主於2007年以118萬元購入，持貨18年， 是次轉手帳面獲利260萬元，單位期內升值2.2倍。伍錦基補充，本月屋苑成交宗數12宗，成交平均呎價11,862元。