鄧成波家族海濱廣場、屯門悦品酒店索價18億　酒店市值兩年插3成

高力及萊坊表示，新近獲接管人委託，放售原由舖王鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場，以及屯門建豐街4號「悦品度假酒店· 屯門」，合共約18億元。



屯門悦品酒店兩年貶值4.8億

當中「悦品度假酒店· 屯門」在2023年4月曾推出放售，當時意向價14.8億元，據市場消息指目前該幢酒店市值約10億元，換言之物業在約兩年內貶值約4.8億元或逾32%。

該物業屯門位於屯門建豐街及震寰路交界，樓高共14層，落成年份為1982年，並於2019年進行活化；總建築面積約227,107平方呎，共提供430間客房，停車位數目共23個 (包括私家車、旅遊巴士及貨車)。

已故舖王鄧成波。

「死場」海濱廣場劈價1億放售

另外，荃灣海濱花園海濱廣場停車場及商場部分則目前市值約8億元，較2023年底以意向價9億元放售再低約1億元或12.5%。

該物業座落於荃灣永順街及怡樂街交界，物業建於1990年，為 11層直立式商場設計，包括地下至8樓及2層地庫。商場總建築面積約242,690平方呎，並提供156個私家車位和15個客貨車位。

海濱廣場近十年間多度易手

翻查早年資料，及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校或醫療中心，惟不了了之。

為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。