街坊睇中六個特點　擲2.65萬租藍灣半島三房套　業主享回報8.7厘

租賃市場持續暢旺。小西灣藍灣半島有三房套房連工人房間隔單位，新近以每月2.65萬元租出，呎租逾36元，租金回報約8.7厘。至於，新租客屬街坊，睇中六個特點決定承租。



世紀21分行執行董事招潔冰表示，是次租賃成交為小西灣藍灣半島2座高層C室單位，實用面積為733平方呎，單位屬三房套房連工人房間隔，望東九龍郵輪碼頭海景。

業主在去年10月以每月2.9萬元放租，放盤約4個月，累減租2,500元以2.65萬元租出，呎租36.2元。

藍灣半島。（資料圖片）

租金回報約8.7厘 街坊客睇中六個特點承租

至於，新租客屬街坊客，因鍾情單位租金合理、其間隔合適且有實用傢俱、可望海景、日常民生及交通配套齊全，決定承租單位。

據知，業主於2003年4月以364.5萬元購入單位，現時以月租2.65萬元計，租金回報約8.7厘。