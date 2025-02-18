紀惠湯文亮減磅放售近50億物業　赤柱舂坎角豪宅索價20億

本地老牌家族紀惠集團近月放售多項旗下物業。有報道指，紀惠最新放售赤柱舂坎角華翠海灘別墅，叫價高達20億元。該物業由紀惠集團於於1988至2016年花近30年才統一業權。



上述最新放售豪宅為舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅，佔地約10.2萬平方呎，1977年落成，由30個單位組成，包括分層戶及洋房，總實用面積約5.59萬平方呎。

據了解，紀惠早於1988年起收購舂坎角華翠海灘別墅，最初以共約9,800萬元購入25伙，直至2016年成功以約7,800萬元購入最後一伙，成功統一業權。

赤柱舂坎角一帶。

紀惠集團行政總裁湯文亮。（資料圖片）

紀惠近期頻頻放售商廈、酒店、豪宅 總叫價近50億

事實上，近期紀惠集團不時放售旗下物業，如本月中以3.8億元連租約放售南區舂磡角道68至70號臨海獨立地段。

而在2024年9月份放售上環信德中心全層，叫價6.6億元，同年11月則放售金鐘力寶中心全層戶及銅鑼灣摩理臣山道39號精品酒店，分別叫價2.77億及6.3億元。至於今年1月初放售尖沙咀柯士甸廣場全幢商廈，叫價8.88億元。