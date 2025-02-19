大圍柏傲莊兩房920萬沽　上手五年輸75萬　1月至今僅一宗成功獲利

二手市場續以蝕讓成交為主，最新大圍柏傲莊有兩房以920萬元蝕沽，單位5年貶值約75萬元或約14.7%。值得留意的是，柏傲莊今年1月至今錄至少10宗二手成交，僅錄一宗獲利離場。



兩房累減30萬終920萬沽

中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍柏傲莊2期6A座中層D室，實用面積451平方呎，屬兩房間隔。單位早前以約950萬元叫價放盤，議價後單位累減30萬元至920萬元沽出，呎價20,399元。至於，新買家因見屋苑交通便利，單位質素高且價錢吸引，即入市單位自住。

1月至今僅錄一宗獲利離場

至於，原業主則於2020年以995萬元買入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約75萬元，單位期內貶值約7.5%。

如連同上述成交，柏傲莊今年1月至今，暫錄10宗二手買賣，當中9宗帳面需損手，帳面蝕幅由3%至15%不等，而餘下一宗帳面獲利個案亦僅成功賺4%離場。