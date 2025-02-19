YOHO WEST會所曝光　影音室罕設黑膠機　Café採摘室内種植蔬菜

新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST 昨日（18日）開放現樓示範單位及會所參觀。項目第一期已經陸續入伙，而第二期YOHO WEST PARKSIDE最快於下周週公布最新銷售部署，預計年底取得入伙紙。



設10萬呎會所「Yoho House」

項目會所名為「Yoho House」，佔地10萬平方呎，包括4萬平方呎會所空間及6萬呎戶外園林。配備逾30多項設施及多元化服務會所提供多項設施。

為迎合屋苑住戶大多為年輕家庭，特意設計了一些新式娛樂室，例如派對房間、麻雀房、多功能影音室等。當中影音室提供了高檔音響及特大螢幕，可以租用作私人影院或唱K，室內還罕有提供黑膠唱片設備，住戶可以帶自己的珍藏唱片到室內播放。

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設有Café有中西式餐點、部分食材採自室内蔬菜種植機

會所設有2個宴會廳及Café，提供中西式餐點售賣，整個空間可容納80人。Cafe其中一個角落放置了水耕蔬菜種植機，種植了新鮮蔬菜及香料以供Café煮食使用，實現Farm to Table的健康飲食概念。

Cafe連接獨立戶外BBQ設施及兩個游泳池，分別為32.5米長的戶外游泳池及25米長的室內泳池，另設為兒童專設「活力水世界」戲水池。男女更衣室内配備「桑拿室」及「蒸氣室」，池畔亦配有休閒雅座；泳池設有溺水感應系統保障住戶安全。

會所亦設有24小時健身室，配備不同健身器材器械齊全，另設提供TRX 健身器材的半露天動感訓練區及瑜伽室。

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YOHO WEST第一期累沽1200伙 第二期PARKSIDE料年底取入伙紙

發展商表示，項目第一期目前累沽約1,200伙，已經開始入伙。而第二期YOHO WEST PARKSIDE提供525伙，現正待批預售樓花同意書，最快將於下周公布最新銷售部署，預計年底尾取得入伙紙。

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新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST。