恒地九龍城南首開價首批63伙　折實均價17388元　入場一房409.9萬

恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK今日（19日）公佈首張價單，首批提供63伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場一房409.9萬元起，折實呎價15,591元起，折實平均呎價17,388元。



九龍城南首的首批折實平均呎價17,388元，較2022年5月份同區九龍城瓏碧的首批折實均價24,520元，回落約29%。



首批呎價低見15591元

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首批提供63伙，戶型涵蓋一房至兩房，包括37伙一房及26伙兩房，實用面積258至349平方呎。價單定價為442.6萬元起，呎價16,848元起，扣除最高8%折扣後，折實售價由409.9萬元至686.8萬元，呎價15,591元至20,084元起。

當中入場單位為5樓A5室，實用面積258平方呎，一房間隔，折實售價409.9萬元，呎價15,890元；最低呎價單位為5樓A3室，實用面積263平方呎，一房間隔，折實價410萬元，呎價15,591元

韓家輝：「南站開心價」推盤、較心理價折讓3%

韓家輝又形容，是次開價為「南站開心價」，集團慣常會為首批單位提供優惠，因此是次定價有較心理價折讓約3%，希望吸引買家入市。被問及今早鴨脷洲新盤Coasto亦公佈首張價單，價格與項目相若，韓家輝表示，始終兩個項目位置不同，客源也不同，不擔心會構成競爭。

明日開放示範單位、最快下周開售

項目將於明日開放示範單位，本周末開始接收認購登記，最快下周開售。

同區文曜2023年9月「蝕讓價」推盤 折實均價18488元

翻查近年九龍城新盤的開價情況，其中2023年9月九龍城住宅翻新項目文曜，當時首批31伙，入場一房598.8萬元，折實平均呎價為18,488元。另外為2022年5月開價的九龍城瓏碧，首批推出50伙，入場開放式499.8萬元，折實平均呎價為24,520元。至於2016年推出的AVA55，首批推38伙，入場開放式296.8萬元，平均呎價19,300元。

+ 1

全盤提供313伙

南首屬單幢式住宅，樓高27層，提供313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。

南首項目設逾1.3萬呎會所連園林 「Club Southpark」，當中採雙會所設計，分別為庭園及天國際會所，當中有約16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等。

項目設有不少波浪元素的設計特色，另設基座1.9萬呎商業部分，將引入特色小店、餐飲等。項目層與層之間高度有3.325米，單位其中一個設計特色為採用日本品牌的通風裝置「BREATHING FACADE」，單位可以無需用電及開窗亦可吸鮮風，同時亦易拆易清潔。

↓↓南首兩房無改動示範單位參照22樓B2室搭建↓↓

+ 4

↓↓南首一房無改動示範單位參照22樓B5室↓↓