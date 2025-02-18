新世界北角皇都明次輪銷售88伙 終截收8450票、超額認購95倍
撰文：李明珠
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新世界（0017）旗下北角新盤皇都今日（18日）截收認購登記，截至下午4時，項目累收約8,450票，按次輪銷售88伙數計，超額認購約95倍，創2025年市區新盤紀錄。
明次輪銷售88伙 入場費648萬起
發展商表示，項目截收約8,450票，按明日次輪銷售88伙數計，超額認購約95倍。次輪銷售涉及88伙單位，戶型涵蓋一房至兩房，折實售價約648萬至1,540萬元，折實呎價17920至28,588元。
3189萬招標沽三房套連儲物室間隔
另外，項目最新錄得大額成交，單位為珍藏大宅GLORY COLLECTION 榮耀‧邸33樓A2室，實用面積886平方呎，三房一套連儲物室間隔，以3,189萬元招標售出，呎價約36,000元。項目僅餘最後5伙三房一套維港珍藏大宅待沽。
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