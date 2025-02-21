講價拉鋸戰｜青衣曉峰園3房叫價八球　業主減價一成沽、帳蝕19%

農曆新年過後，買家重啟置業大計，近日交投氣氛回升。青衣曉峰園一伙三房單位獲換樓客垂青，進多輪議價，終以730萬元成交，呎價9,241元。原業主持貨6年，帳面仍需損手170萬元離場。



中原地產分區營業經理黃俊傑表示，上述成交單位為曉峰園6座低層C室，實用面積790平方呎，屬三房套房間隔。

↓↓曉峰園6座低層C室↓↓

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業主搬遷求售 低同類單位約8.8%

代理透露，業主已搬遷至別區，因此叫價800萬元放售單位，希望套現資金再作投資。但受近期樓市氣氛低迷影響，放盤半年仍未售出，故減價至748萬元。減價不久獲買家垂青，議價690萬元，其後適逢農曆新年到來，買賣雙方擱置買賣議價事宜。而買家日前外遊回港，即繼續議價，幾經討價還價，終以730萬元成交，實用呎價9,241元。

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及6座高層C室，座數及面積間隔相同，於2014年8月以800萬元成交，呎價10,127元。換言之，上述單位的最新售價較同類單位售價低約8.8%。

6年帳蝕170萬元

據悉，原業主於2019年以900萬元購入單位，去年將業權轉讓給女兒，現沽出，造價較6年前買入價低170萬元，單位期間貶值19%。黃俊傑補充，青衣區本月暫錄約21宗買賣成交。