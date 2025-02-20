北角皇都周日發售20伙　入場價680萬起　兩輪累沽91%可售單位

新世界（0017）發展的北角皇都昨晚進行次輪銷售及加推單位後，今日（20日）公佈銷售安排，落實於本周日第三輪發售20伙，戶型涵蓋一房至兩房，折實價680萬至1,481.2萬元，折實呎價18,942至29,826元。



新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目於昨晚已加推63伙單位，現落實推出20伙於本周日進行第三輪銷售。涉及的單位包括5伙一房及15伙輛房，實用面積介乎359至539平方呎，折實售價680萬至1,481.2萬元，折實呎價18,942至29,826元。

全盤累售254伙、套現逾28億

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪表示，項目的兩輪銷售共沽233伙，佔可銷售之單位近91%；連同招標售出的單位，全盤累售254伙，套現逾28億元。在昨日的次輪銷售當中共錄得5組大手買家，包括2組首輪買家添食，其中一組前後斥資約3,700萬元購入4伙單位。