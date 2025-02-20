北角皇都周日發售20伙 入場價680萬起 兩輪累沽91%可售單位
撰文：李明珠
出版：更新：
新世界（0017）發展的北角皇都昨晚進行次輪銷售及加推單位後，今日（20日）公佈銷售安排，落實於本周日第三輪發售20伙，戶型涵蓋一房至兩房，折實價680萬至1,481.2萬元，折實呎價18,942至29,826元。
新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目於昨晚已加推63伙單位，現落實推出20伙於本周日進行第三輪銷售。涉及的單位包括5伙一房及15伙輛房，實用面積介乎359至539平方呎，折實售價680萬至1,481.2萬元，折實呎價18,942至29,826元。
全盤累售254伙、套現逾28億
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪表示，項目的兩輪銷售共沽233伙，佔可銷售之單位近91%；連同招標售出的單位，全盤累售254伙，套現逾28億元。在昨日的次輪銷售當中共錄得5組大手買家，包括2組首輪買家添食，其中一組前後斥資約3,700萬元購入4伙單位。
中原：撤辣1周年全港私樓市值跌4800億 港業主身家平均貶值47萬元朗全新盤第一滴血！短炒業主收樓1個月即蝕半球 一手貨跌價5%新世界北角皇都次輪沽66伙 過去五天累售234伙 佔可銷售單位91%東涌地皮連續4次流標「第二擊上壘」 測量師：政府下調底價促成啟德澐璟減價12%加推 入場兩房1014萬起 周日發售136伙新地6億奪東涌臨海住宅地 雷霆料投資額35億、將建中小型單位