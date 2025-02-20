宏安Coasto示位採一體化組合高架床　上層雙人床、下層雙門衣櫃

宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto示範單位曝光。項目已屆現樓，發展商開放兩個示範單位予傳媒參觀。其中一伙連裝修單位，採一房間隔，主人房採用一體化組合的高架床，上層為睡眠區擺放雙人床，下層配備雙門衣櫃。



其中一伙為25樓D單位現樓連裝修單位，為一房間隔，採開放式廚房設計，實用面積287平方呎，層與層之間的高度約3.5米。室內設計以「海邊小屋」為主題，單位享有開揚城市景，遠眺海洋公園以及深灣遊艇會。地板以淺色木紋磚貫通客廳、浴室及開放式廚房，搭配木色及淺藍色的傢俱和櫥櫃。

主人睡房設轉角玻璃窗、270度全方位望開揚景觀

主人睡房拉開木板趟門後可連接睡房與客廳空間。主人睡房訂製了一體化組合的高架床的設計，上層睡眠區擺放著雙人床。下層配備雙門衣櫃。主人睡房特別設計寬敞的轉角玻璃窗，可270度全方位望欣賞開揚景觀。

浴室為明廁設計。露台設計採用環保露台設計，即結合露台、工作平台及冷氣機平台。

↓↓Coasto 25樓D室現樓示範單位↓↓

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至於另一伙為25樓A單位現樓交樓標準單位，為兩房間隔，設有開放式廚房，實用面積371平方呎。單位室內設計概念以「天、海、沙」為主。

↓↓Coasto 25樓A室現樓示範單位↓↓

Coasto周三公布首張價單。首批提供30伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場一房381.6萬元起，呎價15,083元起，折實平均呎價為17,085元。項目於本週五起開放示位參觀。是次Coasto首批折實平均呎價為17,085元，較2021年5月推出的逸南首批折實平均呎價25,228元，低開約32%。

首批提供30伙，一房佔23伙、兩房佔7伙，整批實用面積253至371平方呎。價單定價為550.6萬元至1013.9萬元起，呎價21,763元至27,329元，扣除最高30%折扣後，折實售價由381.6萬元至709.7萬元，呎價15,083元至19,128起。

全盤93伙 設8伙平台及頂層特色戶

項目合共提供93伙單位，實用面積由207平方呎至478平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔47伙，實用面積由247平方呎至287平方呎、兩房佔38伙實用面積由360平方呎至371平方呎，另設8伙平台及頂層特色戶。

當中2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位，而平台特色單位設於16樓D室。

最細207平方呎一房連平台

當中最細單位為2樓C室，實用面積207平方呎，屬一房間隔連119平方呎平台。而最大的單位為26樓A室，實用面積478平方呎，屬兩房間隔，連13平方呎平台，以及367平方呎天台。