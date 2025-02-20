西沙SIERRA SEA待批預售樓花　將緊隨YOHO WEST PARKSIDE後推盤

新地（0016）旗下西沙SIERRA SEA今日（20日）公佈最新消息。項目現正待批預售樓花同意書，預計將緊隨集團旗下的天水圍YOHO WEST PARKSIDE後推盤。



新地副董事總經理雷霆表示，集團旗下的西沙SIERRA SEA，以及天水圍YOHO WEST PARKSIDE正待批預售樓花同意書。預計將率先推出YOHO WEST PARKSIDE，期望在短期內開價，而SIERRA SEA則緊隨其後推盤。

對於集團昨日投得東涌臨海住宅地皮，雷霆表示項目將興建中小型單位為主，預計總投資約為35億元。由於地皮海景遼閣兼容易設計，亦鄰近港鐵站，將來附近生活配套充足，加上政府較上次放寬單位數目，令將來售樓更靈活及迎合市場。未來集團亦會積極參與及研究每一項政府推出的投地項目。

料項目入伙時有11條交通路線

新地代理執行董事陳漢麟補充，運輸署已批准增設四條巴士線來往西沙及尖東、九龍灣、荃灣、及沙田市中心，預料SIERRA SEA入伙時投入服務。另正致力爭取兩條巴士線分別來往港島及機場，預計項目入伙時有多達11條交通路線連通全港。