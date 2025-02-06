上月僅一新盤獲批預售樓花、太古海德園592伙　4盤新申請近千伙

地政總署公布，1月份有1個新盤獲批預售樓花同意書，涉及592伙。太古地產（1972）及中華汽車（0026）發展、位於柴灣中巴車廠重建住宅項目海德園涉及592伙，預計落成日期為2026年8月31日，樓花期約18個月。



柴灣中巴車廠重建住宅項目海德園。

上月4盤新申請 長實啟德Victoria Blossom第2期涉416伙

另外，上月亦錄4盤新申請， 合共涉及987伙。當中包括長實（1113）旗下啟德承豐道16號住宅項目Victoria Blossom第2期，涉及416伙，而項目第1期亦在去年已獲批。同系元朗錦泰路項目亦於上月作新申請，涉及327伙。

長實啟德Victoria Blossom第2期涉416伙。

佳明集團（1271）粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院亦有新申請，設有90伙，落成日期為2025年11月14日，樓花期不足1年。

至於，會德豐地產旗下黃竹坑站港島南岸第6B期項目亦有新申請，設有154伙，落成日期為2027年7月30日。

目前待批樓花項目涉22個，提供8,922伙，按月增395伙或4.6%。