福建客1.09億買天璽．海四房 入市前五日開公司、採180日成交期
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下啟德天璽．海於1月27日以招標形式沽四房戶，成交價為1.09億元，呎價約51,329元。值得留意，新買家為內地客透過公司名義入市，惟該公司在簽約前5日才成立，而該公司董事報住的地址為中國福建省。
180日成交期、獲4.25%「印花稅直送」優惠
涉及單位為啟德天璽．海第1座10樓A室，實用面積積2,129平方呎，四房三套連私人電梯大堂間隔。該名買家採180日現金付款計劃、獲樓價4.25%「印花稅直送」優惠等。
入市前五日成立公司
翻查資料顯示，該名買家以公司名義入市鼎立置業有限公司（DINGLI REAL ESTATE LIMITED），其公司董事及股東姓柯，登記地址為中國福建省。
惟值得留意的是，該間公司的成立日期為1月22日，即於入市前5日才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。
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