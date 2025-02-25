長沙灣Belgravia Place II周五首輪盡推148伙 累收千票、超購6倍
撰文：李明珠
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恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II（24日）昨晚加推3號價單，共涉30伙，戶型涵蓋一房至三房，折實價438.1萬元起，呎價15,860元起。項目同時落實於本周五展開首輪銷售，盡推3張價單共148伙，折實價408.8萬元起。
加推30伙 折實價438.1萬
3號價單共提供30伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由270至518平方呎。定價由486.8萬至972萬元，呎價由17,622至19,060元。扣除最高10%折扣，折實價由438.1萬至874.8萬元，折實呎價由15,860至17,154元。
當中最平為2座3樓6室，實用面積271平方呎，折實價438.1萬元，折實呎價由16,166元。
累收1000票、超額認購近6倍
項目同時上載銷售安排，落實於本周五展開首輪銷售，盡推3張價單共148伙，折實價408.8萬元起，折實呎價15,088元。另外，發展商指，項目自上周六起收票，至今累收逾1,000票，按首輪銷售148伙計，超額認購近6倍。
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