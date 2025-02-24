Blue Coast II加推62伙　入場費922.3萬　長實郭子威：今批加價2%

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站Blue Coast II ，今日（24日）加推價單第5號涉及62伙，折實均價約22,781元，入場費922.3萬元。發展商表示，今批單位加價約2%，整個系列沽出879伙，總成交額接近150億元。



今批加推單位涉及62伙，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積分別446及718平方呎，折實售價922.3萬元至1,795.9萬元，呎價約20,679至25,013元。 入場單位為第3座6樓D室，實用面積446平方呎，屬兩房間隔，折實價922.3萬元，折實呎價20,679元。

長實郭子威：今批加價2% 料財案有利好經濟措施

長實營業部首席經理郭子威表示，是次加推單位加價約2%，最快本周賣新一輪。被問及周三發表的財政預算案，他預計或有利好經濟措施，隨着貨尾減少及減息，對樓價亦有支持。

長實副首席營業經理楊桂玲表示，Blue Coast系列沽出879伙，總成交額接近150億元，當中Blue Coast II自去年10月開售至今累沽308伙，佔可售單位約83%，吸金逾40億元。