財政預算案2025｜持續更新房策　400萬樓印花稅6萬變100元勁慳99%

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。上一個財政年度政府已為樓市全面撤辣，不過近一年樓價持續向下，市場目前仍憧憬政府推出刺激樓市方案。



財政預算案2025房地產重點

●400萬樓印花稅，稅款由6萬變100元勁慳99%

●地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元

●新財年推8幅住宅地、不推商業地

●已展開在北部都會區物流用地的發展模式研究，建設現代物流圈

●北區沙嶺十公頃土地改劃用途，發展沙嶺數據園區，正積極籌備把土地推出市場

●河套合作區的香港園區，預留37億元加快完成基建及公用設施，將揀選合適地塊並會於今年徵求私人發展計劃

●北環線第一期古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工

●正就三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，目標是由今年下半年起陸續為試點招標

●全年住宅交投量增加23%至約5.3萬宗，樓價則下跌7%

●需加速北部都會區建設

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1240 為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，財政司司長陳茂波宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。

12:40 住宅/非住宅物業交易進一步放寬，樓價400萬元或以下的住宅單位，其印花稅降至100元，即時生效。翻查資料，對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。

事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。

參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。

12:39 2025／26年度的總收入預計為6594億元。入息及利得稅預計為3012億元，較2024／25年度修訂預算上升8.4%。以2025／26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為210億元，較2024／25年度修訂預算上升55.3%。

12:35 財政司司長陳茂波指，資產市場受壓，政府從土地和印花稅的收入均有所減少。當中，地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元。

12:34 因提速推展北都、料中期預測期內均會出現赤字

陳茂波預測政府經營帳目在2025／26年度大致達致平衡，並從2026／27年度恢復盈餘。至於非經營帳目，由於提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，預計在中期預測期內均會出現赤字，但赤字水平由2026／27年度開始逐年下降。

12:23 私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過17,000個，較過去五年的平均數減少約8%。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為107,000個。

12:20 土地政策方面，將於2025/26年度賣地計劃推出共8幅住宅用地，如連同鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目的潛在土地供應可興建約13,700伙。

12:20 未來1年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作佳宅用途，及提供更多用途上的彈性。同時推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。

政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

12:19 政府已於去年就啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統邀請意向書，並會繼續以創新思維推展相關系統，爭取分別於今年就啟德項目及明年就東九龍及洪水橋／厦村及元朗南新發展區項目招標。

12:08 「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過880宗申請，預計帶來超過260億元的投資，即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。

11:54 財政司司長陳茂波指，政府一直致力物色及推出合適的物流用地，首幅在葵青貨櫃碼頭旁的物流用地剛以招標售出。同時，政府已展開在北部都會區物流用地的發展模式研究，建設現代物流圈，預計於今年公布研究結果。

11:42 土地發展方面，繼去年開展洪水橋／厦村新發展區第二期、古洞北／粉嶺北新發展區，以及新田科技城首批土地平整及基礎設施工程三個大型項目後；今年將啟動元朗南新發展區第二期的工程，完成沙嶺數據園區用地的改劃程序，並會敲定牛潭尾以至新界北新市鎮和馬草壟的土地用途建議，其後展開環境影響評估和其他法定程序。北部都會區在未來數年的房屋單位和產業用地將有可觀產出。

11:38 陳茂波指，首先為創科用地，河套合作區的香港園區今年將進入營運階段，第一期的首三座大樓正陸續落成，首批涵蓋生命健康科技、人工智能、數據科學等產業的租戶將會在年內進駐。

陳茂波將預留37億元加快完成香港園區第一期的基建及公用設施。同時，將揀選合適地塊並會於今年徵求私人發展計劃，借助市場力量加快發展。預期香港園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻每年可達520億元，並創造約5200個職位。

另外，沙嶺數據園區則於去年已啟動程序，把北區沙嶺十公頃土地改劃用途，發展沙嶺數據園區。改劃程序預計可在年中完成，正積極籌備把土地推出市場。而新田科技城正進行總體規劃研究，預計在本年第三季完成。

11:37 陳茂波指，繼去年開展洪水橋／厦村新發展區第二期、古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段，以及新田科技城首批土地平整及基礎設施工程三個大型項目後，今年將啟動元朗南新發展區第二期的工程，完成沙嶺數據園區用地的改劃程序，並會敲定牛潭尾以至新界北新市鎮和馬草壟的土地用途建議，其後展開環境影響評估和其他法定程序。北部都會區在未來數年的房屋單位和產業用地將有可觀產出。

為配合北部都會區的商業及創科發展，亦攻府在區內物色合適地方，供興建設施以切合不同類型的會議和展覽需求。

11:35 北環線第一期的古洞站項目經已動工，目標在二零二七年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於二零三四年完成北環線主線的目標。 另外亦與深圳當局正攜手推展兩個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計。

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11:31 陳茂波指，為全速推動北部都會區建設和產業引進，早日惠及經濟民生，政府會採用更多元的發展模式，包括以創新思維試行「片區開發」。正就三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，目標是由今年下半年起陸續為試點招標。亦會繼續物色合適地點，讓私人土地業權人可申請原址換地進行房屋和產業發展。

11:30 北部都會區對香港社會和經濟發展至為關鍵，能加速創科產業發展，陳茂波指更深度參與大灣區建設，同時為市民創造優質的事業發展機會和生活環境。政府將會繼續優先為這項目投入資源。重點產業包括︰

（一） 創科︰河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區連同新田科技城會提供大量創科用地，它們與河套合作區深圳園區優勢互補。亦會推出新政策，促進創新要素跨境便捷流動；

（二） 高端專業服務和現代物流︰洪水橋／厦村新發展區藉着深圳灣公路大橋及規劃中的港深西部鐵路連接深圳前海，會成為服務海內外企業的高端專業服務樞紐。在港深「東進東出，西進西出」的跨境貨運布局下，也在口岸周邊策略性布置物流用地；

（三） 專上教育︰為配合創科產業發展及推動香港成為國際專上教育樞紐，在北部都會區預留約九十公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院；以及

（四） 文化體育及旅遊︰北部都會區既預留用地建設文化及體育設施，亦保存傳統鄉鎮及歷史人文資源。會因應區內獨有的特色，發展文體旅產業，包括推動生態旅遊。

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11:10 財政司司長陳茂波指，截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。

11:07 陳茂波指，住宅物業市場在去年首三季繼續調整，但在減息後回穩。全年交投量增加23%至約5.3萬宗，樓價則下跌7%。非住宅物業市場持續淡靜。

11:05 財政司司長陳茂波指，為抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值

11:04 財政司司長陳茂波指，需加速北部都會區建設。

北部都會區。(發展局圖片)

近日連環賣出官皮 地價收入升至115億

近日政府接連成功出售地皮，帶動地價收入略為回升，目前政府賣地收入已高達66.29億元，而本財年首三季補地價收入約48.92億，合計地價收入升至約115億元。