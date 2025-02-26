兩度被截胡　心急買家328萬一筆過買屯門兩房　代理特赴台灣送訂

新一份財政預算案即將公佈，部分買家加快入市步伐。屯門康麗花園一伙兩房單位最新獲買家以328萬元FULL PAY買入，呎價9,061元。原業主於10年前購入單位，是次轉手帳面獲利188萬元離場。



祥益地產區域董事邱家邦表示，該單位為2座中層A室，實用面積362平方呎，兩房間隔。據悉，買家為區内客，因鍾情單位景觀，及有感單位性價比高；加上早前曾兩度洽購心儀物業時均被其他買家截胡，為免再次被捷足先登，是次不再猶豫，睇樓後迅速拍板洽購單位。最終買家議價以328萬元FULL PAY承接單位作長線投資收租之用，折合呎價9,061元。

代理遠赴台灣送訂

代理表示，由於原業主已移居台灣，為協助買家買入心頭好，代理專誠早機遠赴當地送訂。另外，單位現時市值租金大約為1.2萬，租金回報率高達4.4厘。

原業主於2015年以約140萬元購入，持貨10年，是次轉手帳面獲利188萬元，單位期内升值1.3倍。