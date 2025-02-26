財政預算案2025｜新財年不推商業地　陳茂波考慮改劃作住宅用途

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。上一個財政年度政府已為樓市全面撤辣，不過近一年樓價持續向下，市場目前仍憧憬政府推出刺激樓市方案。



私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過17,000個，較過去五年的平均數減少約8%。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為107,000個。

土地政策方面，將於2025/26年度賣地計劃推出共8幅住宅用地，如連同鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目的潛在土地供應可興建約13,700伙。

未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。同時推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。

財政司司長陳茂波指，資產市場受壓，政府從土地和印花稅的收入均有所減少。當中，地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元。

2025／26年度的總收入預計為6594億元。入息及利得稅預計為3012億元，較2024／25年度修訂預算上升8.4%。以2025／26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為210億元，較2024／25年度修訂預算上升55.3%。

陳茂波預測政府經營帳目在2025／26年度大致達致平衡，並從2026／27年度恢復盈餘。至於非經營帳目，由於提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，預計在中期預測期內均會出現赤字，但赤字水平由2026／27年度開始逐年下降。

政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

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北部都會區。(發展局圖片)

近日連環賣出官皮 地價收入升至115億

近日政府接連成功出售地皮，帶動地價收入略為回升，目前政府賣地收入已高達66.29億元，而本財年首三季補地價收入約48.92億，合計地價收入升至約115億元。