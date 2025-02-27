財案利好細價樓　兩日5新盤共賣635伙　朗天峰次輪有36伙平過四球

新一份財政預算案出台後即時刺激新盤市場，未來兩日（2月28日至3月1日）有5個新樓盤對疊，合共可提供635伙。嘉里建設元朗朗天峰周六次輪賣121伙，入場費347.2萬元。當中有36伙單位折實價低於400萬元，即可受惠於新財案下400萬樓印花稅100元的新政策。至於，宏安地產鴨脷洲Coasto首輪銷售當中亦有6伙單位受惠。



另外，其中恒地旗下長沙灣Belgravia Place II 明日賣148伙，暫收逾1,500票，超購約9倍，入場費408.7萬元起。



恒地Belgravia Place II 明賣148伙 暫超購約9倍

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II 明日（28日） 下午5時30分在尖沙咀美麗華廣場展開首輪銷售盡推3張價單共148伙。據發展商表示，項目截至昨晚7時已錄得逾1,500票登記，以首輪148伙計，超購約9倍。

是次首輪銷售單位折實售價由408.7萬元至886.86萬元，折實呎價15,088至17,217元。入場單位為2座3樓7室，實用面積262平方呎，一房間隔，折實價408.7萬元，呎價15,602元。

周六現4盤混戰 朗天峰次輪賣121伙 36伙平過400萬

另外本周六（3月1日）亦出現4盤混戰局面。新界區方面，嘉里建設（0683）旗下元朗朗天峰上周進行首輪銷售250伙，即日全數沽清並套現9.6億元。項目周六亦展開次輪銷售推出121伙。扣減折扣及現金回贈後折實售價347.2萬至625.73萬元，折實呎價為11,210元至15,301元。

入場單位為第2座2樓J室，實用面積248平方呎，屬一房連平台特色戶，折實價347.2萬元。當中有36伙單位折實價低於400萬元。

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都本周六上午11時以先到先得方式發售賣125伙，當中包括101伙標準分層單位，涉及91伙兩房及10伙三房，同時亦有24伙特色戶。

全批單位最平呎價單位為第2座2樓B09室，實用面積436平方呎，售價409.31萬元；而最平售價單位為第2座1樓B09室，實用面積313平方呎連62平方呎平台，呎價11,181元。

洪水橋滙都。

九龍城南首暫計收4000票 入場費409.95萬起

九龍區方面，恒地（0012）旗下九龍城南首周六早上10時在國際金融中心一期展開首輪銷售181伙。首輪銷售設大手買家組別，買家可選購2至4伙。項目截至昨晚下午6時，累計收4,000票，以首輪銷售181伙，暫超購21倍。將於今日（27日）下午7時截止登記。

首輪銷售181伙戶型涵蓋一房至兩房，當中120伙1房及61伙2房，實用面積由258平方呎至351平方呎，折實售價409.95萬元至728.64萬元，折實呎價由15,591元至20,902元。

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宏安Coasto首賣60伙 6伙平過400萬

港島區方面，宏安地產（1243）位於鴨脷洲Coasto周六早上9時30分在銅鑼灣Tower 535展開首輪銷售60伙。當中戶型涵蓋一房至兩房，折實售價381.6萬元至723.5萬元，折實呎價由15,083元至19,501元。

入場單位為3樓E室，屬一房間隔，實用面積253平方呎，折實價381.6萬元起，呎價15,083元。當中有6伙單位折實價低於400萬元。