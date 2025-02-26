財政預算案2025｜蔡志忠：停售商業地恰當　大額物業應調低印花稅

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，其中最受市場關注為將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。此外，新財年將不會推出商業地。



資深投資者、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠表示，新發表的財政預算案，關於樓市方面的措施不算多，主要在於停售商業地1年，以及將400萬以下物業的印花稅調整到100元。

在嚴重赤字之下，對財政預算案的期望本來就不應該太大，這次也算符合預期。減免細價樓物業印花稅，從300萬提升至400萬只收100元，對新界細價樓成交會有一些幫助，不過真正更需要調低印花稅的其實是大額物業。

至於暫停出售商業地1年，蔡志忠認為是符合目前的商業市道，預期能夠舒緩商業樓宇售價及租金的跌幅，吸引用家及投資者趁低入市吸納。

資深投資者、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠。

新制印花稅減少99.8%、最高節省59900蚊

對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。

參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。

事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。

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政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

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