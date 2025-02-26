財案後首宗成交！上車客見減印花稅 398萬即買沙田第一城兩房
撰文：李明珠
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新一份財案利好細價樓交投，市場錄得財案後首宗成交。沙田第一城一伙兩房單位最新獲議價以398萬元成交，呎價約14,014元。原業主於8年前買入單位，帳面需蝕讓47萬元離場，單位貶值逾1成。
中原地產副區域營業經理伍錦基表示，上述單位為沙田第一城39座低層E室，實用面積284平方呎，兩房間隔，座向西南，望樓景。
單位最初叫價約408萬元，據悉，新買家為上車客，見財案新措施下低於400萬元的單位只需支付100元印花稅，隨即把握機會，議價以398萬元承接單位入市，折合呎價14,014元。
↓↓沙田第一城39座低層E室↓↓
原業主2017年買入帳蝕47萬
代理透露，原業主身處外地，今天亦特意回港簽約促成交易。原業主於2017年以445萬元購入單位，持貨8年，現轉手帳面蝕47萬元，單位貶值約10.6%。
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