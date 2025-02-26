紀惠湯文亮近8000萬沽灣仔自用商廈　呎價1.08萬較五年前大跌4成

近年寫字樓空置高企，財政司司長陳茂波今日（26日）於2025-26年度《財政預算案》公佈新財年不會推售商業地，反映市場面臨嚴峻情況。有市場消息指出，由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，最新以7,979萬元沽出灣仔新銀集團中心26樓全層，成交呎價僅約1.08萬元，為該廈過去十多年新低水平。



據代理消息指出，上述物業為灣仔新銀集團中心26樓全層，面積約7,388平方呎，成交價7,979萬元，呎價僅約10,800元。

據了解，新銀集團中心26樓全層原業主為紀惠集團，2003年買入價僅1,880萬元，其後在2007年改為自用作集團總部，至今使用長達18年。

灣仔新銀集團中心。

5年前紀惠增持20樓全層 呎價1.81萬

翻查資料，紀惠集團在2020年8月份，斥資1.34億元買入新銀集團中心20樓全層連2個車位，面積約7,388方呎，成交呎價約18,138元，作價較當時市價低近兩成。

若以最新沽出的26樓全層呎價10,800元，比較5年前增持的20樓，最新成交呎價急插40%。