長沙灣Belgravia Place II 收逾1600票超購近10倍　設逾2萬呎會所

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II 明晚（28日） 展開首輪銷售，盡推3張價單共148伙。據發展商表示，項目截至下午1時已錄得逾1,600票登記，以首輪148伙計，超購約近10倍，明日中午12時截票。



不排除首輪銷售後 加價5%

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，不排除首輪銷售後，隨即加價加推，預告有3%至5%提價空間。

他續指，新一份財政預算案放寬至400萬樓印花稅至100元，當中一房戶可受惠並吸引投資者入市。加上，未來海外學生及人才計畫人士來港居住，相信住屋需求將會增加。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民。

設逾2萬呎會所 設私人室內滑板場

項目兩期設有兩層高住宅會所「Club Belgravia」總面積逾2萬平方呎，綜合超過20種休閒及運動設施，包括室內籃球場，室內羽毛球場，全港首個私人屋苑室內滑板場及55米長懸臂式空中泳池。

另銷售中心增設AI室內設計生成器（AI Interior Explorer），只需約短短15秒AI系統生成器即可快捷精準地綜合網上世界各地的素材，計算並生成理想家居。