感樓市更明朗 用家財案當日628萬買海怡半島兩房 高市價入市
撰文：李明珠
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財案公佈後，部分買家迅速入市。鴨脷洲海怡半島一伙兩房單位，於財政預算案公佈當日即日成交，作價628萬元，呎價12,054元。不過原業主於8年前買入單位，帳面蝕讓212萬元離場，單位貶值約兩成半。
美聯物業助理營業董事葉志偉表示，該單位為海怡半島為4期御庭園33座高層D室，實用面積約521平方呎，兩房間隔。
據悉，新買家為區内用家，於財案前已積極在市場物色單位，直至昨日財案公佈落實，他認為樓市走勢更明朗後便拍板入市，成交價628萬元，折合呎價約為12,054元。
高近期同類戶2%至17%
資料顯示，屋苑本月錄得2宗同類成交，均位處同座D室，面積間隔相同，成交價分別為535萬及615萬元；即是次單位造價較近期同類高出約2%至17%。
原業主於2017年10月以約839.8萬元購入單位，持貨8年是次轉手帳面蝕讓211.8萬元，單位期內貶值約25%。
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