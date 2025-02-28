九龍城南首周六首輪開賣181伙　截收6000票　超額認購32倍

撰文：李明珠
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恒地（0012）旗下的九龍城南首，於周六進行首輪銷售181伙，項目於昨晚（27日）7時截收認購登記，截收約6,000票，以周六首輪發售181伙計，超額認購約32倍。

南首於周六展開首輪銷售，盡推兩張價單所有單位共涉181伙。當中包括120伙一房戶及61伙兩房戶，實用258至351平方呎。

定價由445.6萬至792萬元，價單呎價由16,947至最高22,719元，扣除最高折扣8%計，折實價則由409.9萬至728.6萬元，折實呎價由15,591至20,902元，整批折實均呎18,204元。

首輪銷售設大手買家組別，買家可選購2至4伙。

恒基地產九龍城新盤南首。（蔡偉南攝）
恒基地產九龍城新盤南首。（蔡偉南攝）
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