YOHO WEST現樓曝光　特色戶客廳設2個露台　遠眺深圳天際綫｜多圖

新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST 昨日（18日）開放現樓示範單位及會所參觀。項目第一期已經陸續入伙，而第二期YOHO WEST PARKSIDE最快於下周週公布最新銷售部署，預計年底取得入伙紙。



開放3伙無改動現樓示位

項目昨日開放3伙現樓示範單位，均為無改動清水單位。首先為2B座高層B1室，兩房連開放式廚房間隔，實用面積433平方呎，外望園景。

單位開則方正，露台設有多功能工作台，方便住戶晾衫。睡房位處單位兩側。右側睡房及廁所之間特設儲物櫃，增加收納空間。

↓↓YOHO WEST 2B座高層B1室↓↓

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三間睡房與客廳同向望同一景觀

第二伙為2B座高層B2室，三房套連開放式廚房間隔，實用面積596平方呎。單位客廳方正，設有露台，外望開揚園景。開放式廚房設有多個櫥櫃及U型工作台，煮食空間充足。三間睡房均與客廳同向，享有相同景觀。

↓↓YOHO WEST 2B座高層42樓B2室↓↓

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可遠眺深圳城市天際線

第三伙為2B座46樓simplex 2B室，三房套連梗廚及工人房間隔，實用面積747平方呎，屬特色戶，設有兩個露台，遠眺深圳城市天際線。其中一個露台設有洗手盤，方便住戶在露台燒烤。單位客廳空間偌大，開則方正，配合露台的落地玻璃門及中央的大床，采光非常充足。

主人房方面，房間除了設有露台外，轉角位置還設計了一個L形窗口，采光充足，增加房間通透感。房間間隔方正，方便擺放家具。

↓↓YOHO WEST 2B座高層simplex 2B室↓↓

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YOHO WEST第一期累沽1200伙 第二期PARKSIDE料年底取入伙紙

發展商表示，項目第一期目前累沽約1,200伙，已經開始入伙。而第二期YOHO WEST PARKSIDE提供525伙，現正待批預售樓花同意書，最快將於下周公布最新銷售部署，預計年底尾取得入伙紙。