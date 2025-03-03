財案後首個周末　十大屋苑成交重回單位數　創4周新低

十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周末回落50%，重返單位數水平，創4周新低，零成交屋苑增加至7個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場對新一份財政預算案反應正面，本周末多個新盤同步推售，搶去大量購買力，二手成交按周大幅回落。新盤成功搶客，主要是價錢平，選擇多元化，港九新界、大中小銀碼、戶型等包羅萬有，吸引買家於一手市場尋寶。過去周六一手市場單日沽出約400伙，表現亮眼。相比之下，二手市場缺乏競爭力，只有個別大幅減價的單位才有承接，預計3月樓市將繼續由一手市場主導。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，太古城交投持續向好，2月共錄得19宗成交，按月增加36%，甫入3月，本周日連錄3宗成交，均由旗下團隊促成，包括安盛台興安閣 (30座)低層A室，實用面積583平方呎，兩房間隔，享內景靚景，叫價800萬元，微減3萬元，以797萬元沽出，實用呎價13671元。據悉，原業主於1993年以251萬元入市，持貨32年，賬面勁賺546萬元離場，單位升值約2.2倍。

海怡半島本周末錄得1宗成交，按周無升跌，新成交為26座高層A室，實用面積519平方呎，兩房間隔，望內園，叫價630萬元，減價12萬元，以618萬元易手，實用呎價11908元，造價比市價略平。

海怡半島

九龍區方面，4大指標屋苑本周末全部「捧蛋」。

新界區方面，沙田第一城本周末錄得2宗成交，較上周末零成交改善。周末成交包括20座高層H室，實用面積304平方呎，兩房間隔，成交價414.8萬元，實用呎價13645元 ; 另外，50座低層E室，實用面積284平方呎，一房間隔，以390萬元易手，實用呎價13732元。