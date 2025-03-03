萬科大埔上然擬周內開價　今明開放示位予VIP參觀　部署月內開售

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（3日）公布最新部署，項目將於今明兩日開放示範單位予VIP客戶參觀，最快周內公佈首張價單，在價單公佈後就會向公眾開放示位，期望在3月內開售。



最快周內公佈首張價單

萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目的籌備工作已到最後階段，項目自上周上載樓書後接獲許多查詢，因此部署於今明兩日開放示範單位予VIP客戶參觀，最快周內公佈首張價單，在價單公佈後就會向公眾開放示位，期望在3月內開售。

項目逾7成中小型單位 料受惠新印花稅優惠

對於樓市走勢，他表示留意到過去周末一手市場暢旺，銷情理想，加上預算案推出了印花稅優惠，相信對中小型單位有刺激作用；而項目有超過7成爲中小型單位，預料亦可受惠。另外，整體經濟環境有所回暖，相信樓市未來將平穩發展。

萬科香港董事總經理周銘禧（左二）

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。