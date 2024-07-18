投資者6億買荒廢豪宅星悅海灣、擬斥2.5億翻新　廣州財團勁蝕四成

近期豪宅交投暢旺，有投資者買入一批豪宅單位擬翻新重售。位於荃灣青山公路汀九段的洋房項目「星悅海灣」已荒廢超過10年，最新獲一間具本地發展商背景的基金，斥資6億元買入全盤13幢洋房，並有意投資2.5億元作翻新。



值得留意，項目原由內房廣東鼎龍集團於6年前以10億元，向官恩娜父親、「珍珠大王」官有權等人買入，惟最新成交價需蝕讓4億元，物業貶值達4成。



星悅海灣位處荃灣青山公路汀九段368號，鄰近帝景酒店，提供13幢洋房，實用面積2,475至3,160平方呎，總樓面約34,602平方呎。

市場消息指，項目於2年前曾叫價6.5億元放售，最新獲投資者以俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式買入，作價6億元易手，累減5,000萬元。新買家目前營運一間私人基金，並具有本地發展商背景，透露將再投資2.5億元翻新項目。連同翻新成本計算，估計項目呎價成本約24,565元。

↓↓星悅海灣洋房屋苑環境↓↓

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內房集團以10億買入、丟空4年後轉售勁蝕4億

項目原由內房廣東鼎龍集團所持有，集團於2018年3月以「賣殼」向資深投資者關秩安、官恩娜父親官有權等人買入，當時成交價為10億元，並省卻佔樓價30%的「辣招稅」，涉節省約3億元。不過集團買入至今事隔6年，項目依然維持丟空狀態，最新轉售帳面蝕讓4億元，蝕幅達40%。

13幢洋房空置十年 內部似「爛尾樓」

資料顯示，星悅海灣早於2013年底已取得入伙紙及滿意紙，不過屋苑內部目前貌似「爛尾樓」，如荒蕪「鬼城」。屋外有搭起竹棚，個別洋房內部欠裝修，不論牆身、天花或地下仍是石屎，內置電梯狀況較殘舊，閘門出現破損，至於樓梯未有任何鋪設。

值得留意，內房廣東鼎龍集團於2018年3月買入物業後，星悅海灣在2019年10月份曾經被抵押，向大型銀行作按揭貸款，惟貸款金額不詳。

星悅海灣所在位置面向汀九橋及青馬大橋方向，從個別洋房上層房間景觀看，住戶可望無阻擋海景，景觀極為開揚。參考同地段的臨海洋房項目，近年每幢成交價可逾億元。

↓↓星悅海灣個別洋房內部狀況↓↓