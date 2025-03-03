山頂1 Plantation Road洋房開放現樓示位予VIP　率先招標5幢

由九倉（0004）持有、會德豐地產負責銷售的山頂1 Plantation Road今日（3日）公佈最新部署。項目部署率先以招標形式推售5伙洋房，其餘15伙洋房則考慮作長線收租。同時亦開放現樓示範單位予Vip客戶預約參觀。



會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，由於項目為山頂區近18年唯一的新盤項目，地段矜貴，自去年展開軟銷活動後，已接獲約100組豪宅買家的購買意向；客源包括來自本地大家族、國際企業、上市公司主席等等。有見及此，項目部署率先開放現樓示範單位以招標形式推售5伙洋房，其餘15伙洋房則考慮作長線收租。同時亦開放現樓示範單位予Vip客戶預約參觀。

項目收100組豪宅買家購買意向

當中1號洋房將為連裝修的示範單位，實用面積6,122平方呎，連花園4,460平方呎、庭院511平方呎及車庫1,139平方呎。

會德豐地產經理（市務）吳家寶表示，項目共涉20間洋房，實用面積4,600至7,500平方呎，分三期發展，設有會所。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，去年政府全面撤辣，令豪宅市場大幅受惠。集團於去年成功錄得60宗超級豪宅的成交。當中最矚目的成交為Mount Nicholson 一伙分層單位，成交價6億元，呎價13.1萬元。

黃光耀料豪宅跑贏大市升至少10%

對於市況，黃光耀表示，由於撤辣及減息等利好因素浮現，加上今年股市暢旺，有望帶來財富效應；相信今年豪宅市場會跑贏大市，錄得至少10%升幅。