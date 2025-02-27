精明買家趁減稅鋤價40萬　擲界395萬買粉嶺半新盤兩房　再慳6萬稅

預算案大減樓價400萬元以下物業印花稅，令買家有更大的議價空間。粉嶺半新盤One Innovale一伙一房單位最新以395萬元沽出，呎價約13,123元。原業主於2022年一手買入單位，持貨僅3年，帳面蝕讓約41.7萬元，蝕幅近一成。



美聯物業聯席區域經理葉容生表示，該單位為One Innovale E座高層22室，實用面積301平方呎，為一房連儲物房設計。據悉，原業主最初叫價435萬元放盤，而新買家為同區分支家庭客，在財案前一直與業主洽購單位，直至減稅新措施公佈後，原業主願意擴闊議價空間以促成交易。

最終雙方商議後單位於財案當日以395萬元成交，累減40萬元，折合呎價約13,123元。

新印花稅制買家成功慳稅6萬

值得留意的是，若沿用舊制，按照單位最初叫價計算，買家需額外繳付1.5%印花稅即約6.5萬元。現時印花稅新措施出台，買家不但成功議價40萬元，還只需繳付100元印花稅，足足慳稅6.4萬元。

↓↓One Innovale E座高層22室↓↓

2022年一手貨貶值一成

資料顯示，屋苑於2022年起入伙，樓齡僅3年。圖片可見，單位裝修屬發展商原裝，狀況簇新。

原業主於2022年12月以約436.7萬元一手購入單位，持貨僅3年，是次轉手帳面蝕讓約41.7萬元，單位期内貶值約9.5%。